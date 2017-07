FrankfurtDer Medienkonzern Bertelsmann stockt seine Beteiligung am angelsächsischen Großverlag Penguin Random House auf 75 Prozent auf. Der Miteigentümer Pearson, bisher mit 47 Prozent beteiligt, teilte am Dienstag mit, er werde 22 Prozent an der gemeinsamen Verlagstochter an Bertelsmann verkaufen. Bertelsmann zufolge wird der Verlag bei der Transaktion mit 3,55 Milliarden Dollar bewertet.