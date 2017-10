New YorkEine starke Online-Konkurrenz und Wirbelstürme in den USA haben ihre Spuren in der Bilanz des zweitgrößten US-Mobilfunkanbieters AT&T hinterlassen. Der Gewinn sei im abgelaufenen Quartal auf drei Milliarden Dollar von 3,3 Milliarden Dollar im Vorjahr gefallen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss mit.