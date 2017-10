Bild vergrößern Der Vorstand des Softwarekonzerns will die Geschäfte mit dem öffentlichen Sektor in vielen Ländern genauer kontrollieren. dpa Bild:

SAP reagiert auf die Korruptionsvorwürfe in Südafrika: Der deutsche Softwareriese führt in zahlreichen Ländern strengere Kontrollen ein – auch wenn Geschäfte wegbrechen. Es ist ein Signal an die strengen US-Behörden.