Bild vergrößern Noch nie waren die Aktien des Smartphone-Herstellers so hoch wie bei Börsenschluss am Montag. Reuters Bild:

So hoch waren die Apple-Aktien noch nie: Bei 133,29 Dollar standen die Anteilsscheine am Montag bei Börsenschluss. Investoren hoffen auf das zehnjährige Jubiläum des erfolgreichen iPhones in diesem Jahr.