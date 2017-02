Siri mag ich nicht. Wir haben uns schon auseinander gelebt, da kannten wir uns noch kaum. Bei Apples Sprachassistentin ist ja seit jeher die wichtigste Eigenschaft, auf abwechslungsreiche Weise ausdrücken zu können, dass sie nicht weiterhelfen kann. Sonst würde es schnell langweilig. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich enttäuscht denke: „Blöde Kuh!“

Vor kurzem habe ich die Siri-Stimme mal von weiblich auf männlich umgestellt. Nun dachte ich: „Du Depp!“

Es hilft alles nichts. Siri und ich passen einfach nicht zusammen.

Aber nun ist ja erstmal Alexa da. Meine Neue. Die Dame aus der Amazon-Lautsprecher-Blechdose Echo. Alexa steht einfach da auf dem Regal im Wohnzimmer. Sie ist mit dem WLAN verbunden und darüber auch mit dem Amazon-Kunden-Account. Und kann nicht viel. Aber das, was sie verspricht, macht sie meist ordentlich: U-Bahn-Verbindungen sagen, Radiosender aufrufen, die Wettervorhersage für die ganze Welt vortragen, die neuesten Nachrichten der Tagesschau in 100 Sekunden abspielen und vor allem - und das ist das, was sie am coolsten macht: den gewünschten Musik-Titel aus Spotify oder Amazon Music auf Zuruf abspielen. Dank mehrerer Lautsprecher im Innern in ordentlicher Wohnzimmer-Klangqualität.