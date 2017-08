 EU-Roaming: Wie O2 Kunden bei der Umstellung hinhält

Ich kann von dem tollen Gefühl, in einem vereinten Europa von seinen einheitlichen Handy-Tarifen im In- und Ausland nicht profitieren.

Seit vier Tagen warte ich darauf, wieder mit meinem Smartphone ins Internet zu können. Aber die Mischung aus kompliziertem Umstellungsverfahren plus katastrophal kundenunfreundlichen Kundenservice macht es unmöglich. So kann ich zum Beispiel keine E-Roller auf der Straße mieten, denn dafür brauche ich direkt am Roller Internet. Also fahre ich unterirdisch mit der Bahn und sehe nix von der Stadt. Ich kann unterwegs nicht entspannt nach Restaurants oder Museen suchen sondern husche von WLAN zu WLAN der Cafés, doch die meisten sind mit einem Passwort gesichert. Mit O2 macht meine Reise weniger Spaß.