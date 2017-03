BonnDer Jahresgewinn der Deutschen Telekom ist wegen einer Abschreibung in Großbritannien um Milliarden eingebrochen. Der Überschuss sei im Jahr 2016 um 18 Prozent auf 2,68 Milliarden Euro gesunken, teilte die Telekom am Donnerstag in Bonn mit. Grund sei, dass ein Aktienpaket am britischen Rivalen BT voriges Jahr nach dem Brexit-Votum massiv an Wert verloren habe. Dies habe zusammen mit dem Verfall des Britischen Pfunds zu einer Wertminderung von insgesamt 2,2 Milliarden Euro geführt.

Die Telekom erhielt ihre BT-Beteiligung von zwölf Prozent im Zuge des Verkaufs ihres Anteils am britischen Mobilfunker EE.