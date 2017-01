Los AngelesDer japanische Elektronik- und Unterhaltungskonzern Sony muss seinen Filmproduktionschef ziehen lassen. Manager Michael Lynton heuere Anfang Februar als Chairman bei der Snapchat-Mutter Snap an, teilte Sony am Freitag mit. Lynton war 13 Jahre für Sony tätig - zuletzt als Chef von Sony Pictures Entertainment. Die US-Tochter des japanischen Konzerns ist in der Produktion und dem Vertrieb von Fernseh- und Filminhalten tätig.

Der WhatsApp-Rivale Snapchat wagt Insidern zufolge bald den Sprung an die Börse. Das Unternehmen könnte dabei mit 20 bis 25 Milliarden Dollar bewertet werden. Es wäre der größte US-Börsengang seit dem Debüt des chinesischen Onlinehändlers Alibaba vor mehr als zwei Jahren. Snapchat wurde 2012 gegründet.