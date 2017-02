BerlinDie Übernahme des US-Chipspezialisten Wolfspeed durch Deutschlands größten Chipkonzern Infineon gerät durch Widerstand der US-Behörden in Gefahr. Infineon und die Wolfspeed-Mutter Cree teilten am Mittwoch mit, der Genehmigungsausschuss der US-Regierung, Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), habe beide Unternehmen darüber informiert, dass die Übernahme als Risiko für die nationale Sicherheit der USA angesehen werde. Vor diesem Hintergrund bestehe ein „substanzielles Risiko“, dass die anvisierte Übernahme nicht in der vereinbarten Form vollzogen werden könne, teilte der Dax-Konzern mit.

Cree ergänzte in einer Stellungnahme, man erwäge eine Modifizierung der Transaktion. Eine Garantie dafür, dass dadurch die Bedenken des CFIUS ausgeräumt werden könnten, gebe es nicht. Auch Infineon erklärte, man werde weiterhin mit CFIUS eng zusammenarbeiten, um Lösungen zu finden, die die Bedenken ausräumen könnten.