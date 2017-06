Das US-Unternehmen gibt sich selbstbewusst: Man habe die Schwelle von zehn Millionen Mitgliedern in Deutschland, Österreich und der Schweiz überschritten, teilte Linkedin am Donnerstag mit. Im Oktober 2016 seien es noch neun Millionen gewesen. 29 der 30 Dax-Unternehmen setzten bereits auf Linkedin-Lösungen. Dazu kämen weitere führende internationale Firmen der deutschsprachigen Region wie Swarovski oder Credit Suisse sowie weltweit tätige Mittelständler wie Carl Zeiss oder Red Bull.

DüsseldorfWas Facebook für spaßige Inhalte und Instagram für schöne Bilder, das ist Linkedin für die Karriere. Ob Recruiting, Marketing oder Vertrieb – das Karrierenetzwerk aus den USA will die Lösung für Unternehmen sein. Doch hierzulande hat es die Microsoft-Tochter nicht leicht. Der heimische Konkurrent Xing hat sich ebenfalls stark positioniert.

Weltweit nutzen 500 Millionen Menschen die Karriereplattform. Bei einer Umfrage unter internationalen Marketing-Verantwortlichen benannten zudem 16 Prozent der Befragten das Netzwerk als am wichtigsten für ihr Unternehmen – damit schaffte es Linkedin mit 16 Prozent auf Platz zwei hinter Facebook mit 62 Prozent. Besonders viel Traffic generiert die Plattform in den Vereinigten Staaten, wo sich Microsoft die Übernahme 26 Milliarden Dollar kosten ließ.

In Deutschland allerdings schafft es Linkedin bei den Karriereplattformen nur auf den zweiten Platz: Konkurrent Xing knackte im März die Marke von zwölf Millionen Mitgliedern. Im abgelaufenen Quartal kamen 567.000 neue Nutzer hinzu – ein neuer Rekord. Bei einer Statista-Umfrage gaben zudem im März 21 Prozent der Befragten an, auf der deutschen Plattform registriert zu sein. Damit lag das Netzwerk knapp hinter Instagram mit 24 Prozent, gleichauf mit Twitter, und vor Linkedin mit 12 Prozent.

Auch sonst gibt sich Xing unbeeindruckt von der US-Konkurrenz. Nach der Übernahme durch Microsoft sagte Chef Thomas Vollmoeller: „Für uns ist das aber auch eine gute Nachricht, weil sich ein Hauptwettbewerber in eine andere Richtung bewegt als wir.“ So sah es Vollmoeller auch zur Präsentation der Geschäftszahlen des letzten Jahres: „Natürlich ist Microsoft ein Riese. Aber der ist klar als B2B-Marke positioniert, entsprechend hat das Unternehmen angekündigt, seinen Firmenkunden durch die Übernahme künftig ‚Social Selling‘ zu ermöglichen.“ Am Ende könnte das gekaufte Netzwerk dann hauptsächlich ein Adressbuch für Selling-Aktivitäten sein, meint Vollmoeller: „Und davon unterscheiden wir uns natürlich völlig.“