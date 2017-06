BangaloreDie Yahoo-Aktionäre haben am Donnerstag grünes Licht für den Verkauf des Kerngeschäfts an den größten US-Mobilfunkkonzern Verizon für 4,48 Milliarden Dollar gegeben. Der Zusammenschluss soll am 13. Juni abgeschlossen werden.

Verizon will Yahoos E-Mail-, Such- und Messengerdienste und den Bereich Online-Werbung mit seiner Tochter AOL kombinieren. Der Konzern setzt darauf, mit mobilen Videos und Werbung neue Einnahmen außerhalb des als gesättigt geltenden Mobilfunkmarktes zu erlösen. Einem Insider zufolge plant Verizon den Abbau von etwa 2000 Stellen bei Yahoo und AOL. Das entspreche etwa 15 Prozent der Stellen in diesen Bereichen.