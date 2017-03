New YorkDer chinesische Telekom-Ausrüster und Handy-Hersteller ZTE legt gegen die Zahlung von 892 Millionen Dollar den Streit mit den USA über die Verletzung von Sanktionen gegen den Iran bei. „ZTE bekennt sich zu seinen Fehlern, übernimmt für sie die Verantwortung und arbeitet weiter an einem positiven Wandel im Unternehmen“, erklärte Konzernchef Zhao Xianming am Dienstag. Als Teil der Vereinbarung mit den Handels-, Finanz- und Justizministerien der USA bekenne man sich schuldig. Die US-Behörden bestätigten die Einigung.

Das Handelsministerium hatte die Ermittlungen nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters aufgenommen, demzufolge ZTE Hard- und Software im Wert von mehreren Millionen Dollar in den Iran geliefert hatte. Die USA sahen darin eine Verletzung der Sanktionen gegen die Islamische Republik und verhängten Strafmaßnahmen. So durften amerikanische Zulieferer ZTE keine Teile zur Verfügung stellen.