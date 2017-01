150 Millionen nutzen Snapchat-Kopie

Doch lässt sich damit der Aufstieg des an die Börse drängenden Snapchat stoppen? Mit bis zu 25 Milliarden Dollar könnte es dabei bewertet werden. Mark Zuckerberg hatte früh versucht, den aufstrebenden Rivalen zu kaufen – wie zuvor schon Instagram oder WhatsApp. Doch bei Snapchat-Gründer Evan Spiegel blitzte der Facebook-Chef ab. Nun versucht er, dagegenzuhalten, indem Kernelemente des Konkurrenten kopiert werden. Auch bei WhatsApp oder Facebook wurden in den vergangenen Monaten testweise in verschiedenen Ländern ähnliche Filterfunktionen wie bei Snapchat eingeführt. Wie gut das funktioniert ist umstritten. So bezeichnet beispielsweise Björn Wenzel, Chef der Influencer-Marketing-Agentur Lucky Shareman, die Instagram-Änderungen im Fachblatt „Horizont“ als „Marketing-Fail des Jahres“. Was Instagram eigentlich auszeichne, werde verwässert.

Zudem bezweifeln verschiedene Kommentatoren, dass Snapchatnutzer zu Instagram wechseln. Doch darum geht es auch gar nicht. Zuckerbergs eigentliche Strategie ist es eher, all diejenigen abzufangen, die Snapchat noch nicht nutzen und ihnen neue, offenbar beliebte Optionen zu bieten, bevor sie irgendwann die Konkurrenz ausprobieren. „Es ist ein neues Format und viele Leute erleben es auf Instagram zum ersten Mal“, sagt Quarles.

So sieht die gewöhnliche Facebook-Nutzung aus 94 Prozent Bei 94 Prozent der Nutzer gehört der Besuch bei Facebook genauso zur Alltagsroutine, wie Zähne putzen.

Quelle: The Facebook Experiment: Does Social Media Affect the Quality of our Lives?

86 Prozent 86 Prozent lesen ihren Facebook-Newsfeed oft oder sehr oft.

78 Prozent Mehr als drei Viertel der Nutzer verbringen 30 oder mehr Minuten pro Tag auf Facebook.

69 Prozent Bilder sagen mehr als Worte: Mehr als zwei Drittel posten Fotos von großartigen Dingen, die sie erlebt haben.

61 Prozent Mein Haus, mein Auto, mein Boot: 61 Prozent posten auf Facebook, was ihnen Gutes wiederfahren ist.

Der Plan scheint aufzugehen. So nutzen inzwischen 150 Millionen Menschen täglich die Stories-Funktion, teilte Instagram heute mit. Das entspricht einem Viertel aller Instagram-Nutzer. Es sind offenbar auch genug, um damit Geld zu verdienen. Denn Instagram beginnt nun auch Werbung in den Stories zu schalten. Zu den ersten Kunden gehören Zalando, Nike oder Airbnb. Unternehmen haben mit der Funktion generell schon gute Erfahrungen gemacht, so kommt ein Drittel der am meisten angesehen Stories von Firmen und Marken.

Anzeige