Der Aufsichtsrat stimmt über die Empfehlung des Personalausschusses, der von Aufsichtsratschef und Unternehmensgründer Eugen Münch geleitet wird, am 23. Februar ab. Das „manager magazin“ berichtete, Hintergrund sei ein Konflikt zwischen Finanzchef Neumann und Münch über die Strategie der Klinikkette. Münch wolle die Kliniken des Unternehmens mit IT und medizinischer Hochleistungstechnologie aufrüsten – Neumann habe ihn jedoch gewarnt, dass sich der Konzern dies nicht leisten könne. Holzinger war vom Aufsichtsrat, dem er seit 2013 angehörte, in den Vorstand gewechselt. Der 49-jährige Kommunikationsberater, der unter anderem Konzernsprecher bei BMW war, gilt als Vertrauter Münchs, der noch rund zehn Prozent an Rhön hält.