LondonDer langjährige Tui-Manager Johan Lundgren wird neuer Chef beim britischen Billigflieger Easyjet. Der Schwede tritt seinen neuen Posten am 1. Dezember an und löst damit Carolyn McCall ab, wie Easyjet am Freitag mitteilte. McCall leitet die Airline seit 2010 und wechselt am Jahresende als Chefin zum britischen Privatsender ITV. Lundgren hat über 30 Jahre Erfahrung in der Reisebranche und arbeitete zwölf Jahre bei der Tui-Gruppe, die er 2015 als stellvertretender Konzernchef verließ.