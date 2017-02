OldenburgEWE-Chef Matthias Brückmann will eine umstrittene Spende über 253.000 Euro an eine Stiftung der Boxer-Brüder Vitali und Wladimir Klitschko aus eigener Tasche zurückzahlen. Er habe es versäumt, den Finanz- und Prüfungsausschuss des Energiekonzerns vorab über die Spende zu informieren, ließ Brückmann am Freitag mitteilen.

Daher wolle er die Summe in Gänze privat übernehmen. „Ich will nicht, dass das Unternehmen unter der Diskussion oder meinem persönlichen Fehler leiden muss“, sagte der Manager. Darüber hatte am Freitag bereits die „Nordwest-Zeitung“ aus Oldenburg berichtet.