DüsseldorfDer Stahlhändler Klöckner & Co hat den früheren Thyssen-Krupp-Manager Jens Michael Wegmann in den Vorstand geholt. Der 52-Jährige werde Anfang kommenden Monats die neu geschaffene Position des Chief Operating Officer (COO) übernehmen, teilte der Konzern am Montag mit. „Mit seiner ausgeprägten Technologie-Expertise wird er insbesondere neue Impulse zum beschleunigten Ausbau unseres höhermargigen Geschäfts geben“, erklärte KlöCo-Chef Gisbert Rühl.