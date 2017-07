FrankfurtDer erfahrene SAP-Manager Claas Kuehnemann soll künftig die Geschäfte des Softwarekonzerns in Südafrika leiten. Wegen Korruptionsvorwürfen waren dort erst vor zwei Tagen vier hochrangige Führungskräfte beurlaubt worden. Südafrikanische Medien hatten berichtet, SAP habe in Form von Vertriebsprovisionen Schmiergelder an eine Firma der politisch einflussreichen Gupta-Familie gezahlt, die zu den Geschäftsfreunden von Präsident Jacob Zuma gehört.