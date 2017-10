DüsseldorfNach sieben Jahren an der Spitze des niederländischen Telekom-Konzerns KPN wird Eelco Blok im April kommenden Jahres seinen Platz räumen. Es sei Zeit für einen Wechsel, sagte der 60-Jährige am Freitag. Neuer Vorstandschef soll Maximo Ibarra werden, der bis zum Sommer das italienische Telekom-Unternehmen Wind Tre leitete.

Blok hatte in seiner Amtszeit mit einem Umbruch in der Telekommunikationsbranche zu kämpfen. So brach etwa das Geschäft mit SMS infolge von neuen Applikationen wie WhatsApp ein. Hauptwettbewerber von KPN ist Ziggo, ein Joint Venture von Vodafone und Liberty Global.