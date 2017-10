Innerhalb weniger Jahre hat sich diese Blockadehaltung völlig in Luft aufgelöst. Egal ob BMW , Daimler oder VW – alle großen Hersteller des Landes wollen in den kommenden Jahren etliche neue Elektromodelle auf den Markt bringen. Das zwingt sie, auch das Problem mit den Ladestationen zu lösen, für das man sich so lange nicht verantwortlich fühlte. Denn Elektroautos können ohne Ladestationen eine sehr frustrierende Angelegenheit sein.

Wer deutsche Automanager nach dem Elektroauto fragte, erhielt über viele Jahre die immer gleiche Antwort: Der Preis für die Batterien sei zu hoch, die Reichweite zu gering und außerdem würden in Deutschland schlicht die Ladestationen fehlen, um das Elektroauto in den Massenmarkt zu bringen. Eigene Ladepunkte wollten die Hersteller nicht aufbauen. Man betreibe schließlich auch keine Tankstellen für Diesel und Benzin.

Nach kartellrechtlichen Freigaben habe man das Gemeinschaftsunternehmen inzwischen gegründet und ins Handelsregister eintragen lassen, sagte ein Porsche-Sprecher am Dienstag in Stuttgart. Weitere Details wollte er nicht nennen. Der Sportwagenbauer aus Stuttgart soll in der Gemeinschaftsfirma die Interessen des gesamten VW-Konzerns vertreten, Audi ist bei Planung und Ausführung ebenfalls an Bord.