Dass Amazon mittlerweile der unangefochtene Monopolist im Onlinehandel ist, ist vor allem der Verdienst des Gründers Jeff Bezos, wie nun auch eine Studie der Personalberatung beweist. Russell Reynolds hat die Profile von 900 CEOs untersucht und kommt zu dem Ergebnis: gute Long-Term-CEOs wie Jeff Bezos oder PepsiCo-Chefin Indra Nooyi sind eine Rarität. Laut Studie besitzen nur 14 Studienteilnehmer die Fähigkeit, eine klare Zukunftsvision zu entwickeln und den Blick für das große Ganze zu behalten. „Es ist schwer, langfristig zu handeln, wenn man nicht langfristig denken kann“, sagt Tomkos.

Untersucht hat die Personalberatung dafür verschiedene Persönlichkeitseigenschaften. Die Long-Term-CEOs weisen demnach in diesen Kategorien stärkere Ausprägungen auf als der Durchschnittschef: Sie sind besonders passioniert, fokussieren sich ausschließlich auf große Probleme, sind offen gegenüber neuen Informationen und können Kunden sowie Investoren durch ihre Kommunikation von neuen Geschäftsideen begeistern.

Jeff Bezos Geschäftsidee des elektronischen Buchladens war ausgefallen und stellte sich als voller Erfolg heraus, sodass auch Investoren auf ihn aufmerksam wurden. Die Geldgeber waren auf seiner Seite und so erweiterte der heute 52-Jährige schrittweise das Sortiment. Dann folgten die Expansion in andere Länder und die Erweiterung des Services von der Prime-Mitgliedschaft über Same Day Delivery bis hin zum Fulfillment-Service.



In Europa ist Veränderung schwierig



Die meisten Long-Term-CEOs arbeiten der Untersuchung zufolge wie Jeff Bezos für US-Konzerne. Europäische Unternehmen bilden das Schlusslicht. Das liegt nach Ansicht von Tomkos daran, dass es in den USA mehr neue Geschäftsmodelle und junge Unternehmen gibt.

In Europa sei es aufgrund der vielen etablierten Geschäftsmodelle schwieriger, die Veränderung – die eine Vision nun mal mit sich bringt – durchzusetzen. Das würden beispielsweise nun vor allem die Autobauer beim Wandel – weg vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität – zu spüren bekommen.

„Obwohl europäische Länder in der Untersuchung schlechter abschneiden, gibt es hier vor allem viele Familienunternehmen, die sich wie beispielsweise Würth oder Herrenknecht in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt haben und so zur Nummer eins in ihrer Nische geworden sind", sagt Tomkos. Dazu zählten vor allem die Preisträger des „Hidden Champion“-Awards, den der Nachrichtensender n-tv jährlich in verschiedenen Kategorien vergibt.