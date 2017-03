MünchenDer einstige Firmenchef Klaus Probst soll künftig den Aufsichtsrat des Kabelspezialisten Leoni leiten. Die Kapitalvertreter in dem Gremium empfehlen den Aktionären seine Wahl auf der kommenden Hauptversammlung, wie die Nürnberger am Dienstag mitteilten. Der 63-Jährige kehrt damit nach der obligatorischen zweijährigen Pause in die Führungsspitze des Konzerns zurück und löst Amtsinhaber Werner Rupp nach zehn Jahren ab.