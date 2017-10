FrankfurtDeutsche-Bank-Chefkontrolleur Paul Achleitner bleibt der mit Abstand am besten bezahlte Aufsichtsrat bei einem großen Börsenunternehmen in Deutschland. Wie aus einer am Donnerstag in Frankfurt veröffentlichten Studie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) hervorgeht, verwies der Österreicher 2016 mit 800.000 Euro BMW-Chefaufseher Norbert Reithofer und Siemens Aufsichtsratschef Gerhard Cromme auf die Plätze.

Allerdings musste Achleitner, der außer bei der Deutschen Bank auch in den Aufsichtsräten von Daimler und Bayer sitzt, für sein Geld auch mehr arbeiten als viele andere Kontrolleure – insgesamt nahm er alleine bei dem zuletzt immer wieder von Krisen gebeutelten Institut an 82 Sitzungen des gesamten Aufsichtsrats oder seiner Ausschüsse teil und fehlte so gut wie nie.