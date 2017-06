HannoverDer weltgrößte Reisekonzern Tui hat einen neuen Chef für seine deutsche Tochter bestimmt. Der bisherige Amtsinhaber Sebastian Ebel (54) übergibt den Vorsitz der Tui Deutschland Geschäftsführung zum 1. Juli an den bisherigen Touristik- und Vertriebsgeschäftsführer Marek Andryszak (44). Der Aufsichtsrat der Tui Deutschland GmbH hat der Ernennung des Wirtschaftsingenieurs in seiner Sitzung am Mittwoch zugestimmt, sagte ein Sprecher in Hannover.