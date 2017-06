New YorkDer für das Tagesgeschäft zuständige Vorstand (COO) bei JPMorgan Chase, Matt Zames, verlässt in den kommenden Wochen die US-Bank. Er bedauere die Entscheidung, respektiere sie aber, schrieb Konzernchef Jamie Dimon in einer internen Mitteilung, die Reuters am Donnerstag einsehen konnte.