Präventiv wurden gerade in jüngster Zeit zwei betroffene öffentliche Wasserwerke geschlossen, die derzeit saniert werden. Für Daimler könnte es so in Zukunft schwieriger werden, genügend Fachpersonal und deren Familien in eine Umgebung zu locken, die nachweislich von Giftstoffen belastet ist. Zudem können bei der werksinternen Wasseraufbereitung hohe Kosten entstehen.

Das Problem entstand schon vor mehr als zehn Jahren – und wirkt bis heute nach. Damals gelangte PFC-verseuchter Kompost auf die Äcker rund um Baden-Baden. Nun bewegt sich auf das baden-württembergische Rastatt eine PFC-geschwängerte Giftwolke im Grundwasser zu, welche die Kommune sowie das ortsansässige Gewerbe wie die Daimler -Produktionsstätte mit mehr als 6.300 Beschäftigten in Bedrängnis bringt und somit selbstverständlich zum Handeln zwingt.

Was über lange Zeit gar kein Problem war, kleingeredet oder einfach verdrängt wurde, rächt sich jetzt: die unkontrollierte Entsorgung von Giftstoffen aller Art. Große Teile der Böden unseres Landes sind durch gewerbliche oder militärische Verunreinigungen aller Art in Mitleidenschaft gezogen. Jürgen Päger, Betreiber der ökologischen Unternehmensberatung Paeger consulting in Bochum, weiß um die Risiken für Unternehmen: „Nahezu bei allen gewerblichen oder privaten Bauvorhaben im Ruhrgebiet kommt man heutzutage nicht mehr ohne eine umfassende vorherige Bodenanalyse aus.“

Das Problem besteht beileibe nicht nur im Ruhrgebiet. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit hat in Deutschland mehr als 271.000 Flächen als Altlast-verdächtig erfasst. Insgesamt eine kaum überschaubare Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland. „Mit der Diskussion um Nachhaltigkeit haben sich auch die Erwartungen an Unternehmen verändert: Die Gesellschaft erwartet, dass Unternehmen Verantwortung für ökologische und soziale Belange übernehmen“, sagt Päger. Die Firmen müssen dadurch mit Auflagen und Ausgaben zurechtkommen, deren Ursachen lange in der Vergangenheit und außerhalb ihrer Verantwortung entstanden sind.