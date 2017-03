KölnBernd Weller, Partner in der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek in Frankfurt, gibt Tipps für die Auszeit.

Gibt es weitere Möglichkeiten, den Arbeitnehmer nach der Auszeit zu binden? Eine Kündigungsbeschränkung muss für beide Seiten gelten. Legt man also fest, dass der Arbeitnehmer nach dem Sabbatical mindestens ein Jahr bleiben muss, kann auch das Unternehmen ihm in dieser Zeit nicht kündigen. Die Spanne sollte nicht zu lang angesetzt werden.

Gehört auch das konkrete Sabbatical-Vorhaben in den Vertrag?

Ob Weltreise oder Pflege von Angehörigen – was geplant ist, muss nicht festgehalten werden. Sehr wohl sollte man aber aufnehmen, dass der Arbeitnehmer in dieser Zeit nicht erwerbstätig sein darf – sonst landet er am Ende gar beim Wettbewerber.