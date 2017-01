„Es war kein leichter Tag für mich heute, aber es war ein guter Tag für die Menschen, die hier arbeiten“, kommentierte Geschäftsführer Hans-Christian Sanders das Ergebnis der Gläubigerversammlung seiner insolventen Firma mit Sitz in Bramsche. Für 18,5 Millionen Euro wird ein strategischer Investor aus Wien, die Grosso Holding, das Unternehmen kaufen und fortführen. Dabei sollen sämtliche Arbeitsplätze erhalten bleiben. Die Gläubiger können nach derzeitiger Schätzung mit einer Quote von bis zu 30 Prozent rechnen. Tausende Anleger hatten bei dem Bettenhersteller Anleihen in Höhe von 22 Millionen Euro gezeichnet (WKN A1X3MD).

Hans-Christian Sanders soll nach Abschluss des Insolvenzverfahrens Mitinhaber mit einer Beteiligung von deutlich über 20 Prozent werden und die Geschäfte weiterführen. Er leitet den Familienbetrieb, der gerade erst sein 125-jähriges Bestehen feiert, in vierter Generation. Die Gebr. Sanders GmbH & Co., Hersteller von Kissen und Bettdecken im Vollsortiment, beschäftigt in zwei Werken in der Südwest-Ukraine 570 Mitarbeiter, in Bramsche und Bad Bentheim insgesamt 170 Menschen. Die Grosso Holding ist eine Beteiligungsgesellschaft des österreichischen Sanierers Erhard Grossnig, zu dessen Portfolio auch der Strumpfhersteller Kunert gehört.