Entsprechend wenigen Teilnehmern war bewusst, dass die Blockchain neben dem Bitcoin auch in anderen Bereichen eingesetzt werden kann: Etwa Verträge automatisiert abzuwickeln und die Einhaltung der Konditionen zu überprüfen (Smart Contracts) oder Eigentums- und Urheberrechte oder Grundbucheinträge zu verwalten. In Schweden testet das Katasteramt Lantmäteriet den Einsatz der Blockchain bereits für die Übertragung der Rechte an Immobilien.

Doch trotz der überraschenden Ergebnisse zur Anwendung der Blockchain in mittelständischen Unternehmen zeigt die Umfrage auch, dass die neue Technologie noch keineswegs auf der Agenda aller Betriebe angelangt ist. Zwei Drittel der Befragten gaben an, die Blockchain nicht zu kennen.

Hohe Erwartungen an die Technologie. Dass die größten Banken, IT- und Industriekonzerne weltweit so intensiv daran forschen zeigt aber, dass sie sich womöglich erfüllen könnten. Das haben auch die ersten Mittelständler gemerkt und scheinen bereits ebenso fleißig an der Revolution zu arbeiten.