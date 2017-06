BerlinEs gibt nicht viele Start-up-Fonds in Europa, die über 100 Millionen Euro zur Verfügung haben, um junge Firmen zu finanzieren. Aber es werden langsam mehr. Wie das Handelsblatt erfuhr, wird Capnamic Ventures aus Köln am heutigen Dienstag die Auflage seines zweiten Fonds verkünden. Die Investoren Jörg Binnenbrücker, Olaf Jacobi und Christian Siegele haben 115 Millionen Euro eingesammelt – bei institutionellen Anlegern und bei großen Unternehmen.

„Wir wollen die Digitalisierung in Deutschland beschleunigen“, erklärt Tuszik. „Deutschland ist bei der Digitalisierung vielleicht nicht der Schnellste, aber wahrscheinlich der Gründlichste.“ Darum investiere Cisco hierzulande in Bildung, IT-Sicherheit und Innovation. „Viele Innovationen kommen aus dem Start-up-Umfeld“, sagt Tuszik, darum müsse man hier mit der Förderung ansetzen. Irgendwann würden sie auch große Unternehmen erreichen.

Als gemeinnütziges Projekt darf man die Cisco-Initiative aber nicht betrachten. Der Netzwerk-Ausrüster, der zuletzt mit Umsatzeinbrüchen und Stellenabbau auf sich aufmerksam machte, hat ein veritables Interesse daran, dass seine Unternehmenskunden ihr digitales Geschäft ausbauen.

Die Amerikaner würden die Entwicklung in Deutschland genau beobachten. Bei der Vernetzung der Produktion, dem Internet der Dinge habe Deutschland große Chancen. „Deutschland hat so viele Weltmarktführer in der Industrie, so etwas gibt es im Silicon Valley nicht“, sagt Tuszik. „Die Amerikaner glauben an den deutschen Markt. Sie sehen die Möglichkeiten.“

Capnamic Ventures konzentriert sich auf B-to-B-Start-ups. So hat der neue Fonds unter anderem in die Datenanalyse-Plattform Contiamo aus Berlin investiert. Für den Venture-Capital-Fonds ist die Beteiligung von Cisco nicht nur in finanzieller Hinsicht interessant. „Cisco hat ein unglaubliches technisches Know-how, das ist ein absoluter Mehrwert für die Start-ups“, sagt Capnamic-Partner Olaf Jacobi.