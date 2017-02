Kassel/San FranciscoDas auf Drohnenabwehr spezialisierte Start-Up Dedrone aus Kassel hat einen prominenten Investor überzeugt. Die zweite Finanzierungsrunde über 15 Millionen Dollar (14,2 Millionen Euro) werde von dem langjährigen Cisco-Vorstandschef und heutigem Aufsichtsratsvorsitzenden John Chambers angeführt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Dedrone hat sich auf die technische Entdeckung und Abwehr von Drohnen spezialisiert.

Die in Kassel entwickelten Geräte wurden nach Firmenangaben bereits bei zahlreichen Veranstaltungen eingesetzt. Die Drohnenabwehr-Technik wird aber auch zum Schutz von sensiblen staatlichen Stellen, Militärbasen sowie zur Spionage-Abwehr auch in der Industrie eingesetzt. Die Vermarktung betreibt Dedrone inzwischen von San Francisco aus. Das frische Geld soll in Entwicklung und Marketing gesteckt werden.