Wer Spitzenleistungen im Bereich der Sicherheit erbringt, der sollte belohnt werden – das ist das Motto des DEKRA-Awards. Seit 2013 können sich jedes Jahr Projekte in den Kategorien „Sicherheit im Verkehr“, „Sicherheit bei der Arbeit“ und „Sicherheit zu Hause“ für diese Auszeichnung bewerben.

Zu den überzeugendsten drei Projekten gehören in diesem Jahr die Ideen des Deutschen Verkehrssicherheitsrats e.V., der Caverion Deutschland GmbH sowie der Pflasterpass GmbH.

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat überzeugte die Jury in der Kategorie „Sicherheit im Verkehr“ mit der sogenannten „German Road Safety-App“. Der 1969 gegründete Verein hat seinen Schwerpunkt auf Menschen gelegt, die die Verkehrsstandards in Deutschland nicht kennen: Zuwanderer.

Der Grundgedanke war es, jedem in Deutschland das Erlernen und Einhalten der Verkehrsregeln zu erleichtern. Die Besonderheit dieser technischen Alltagshilfe ist mitunter die Mehrsprachigkeit und die spielerische Bedienung. Die Nutzer können beispielsweise zwischen Englisch und Arabisch auswählen. „Wir haben nach einer Gemeinsamkeit bei den Menschen gesucht, die zu uns nach Deutschland kommen“, sagt Marc-Philipp Waschke, Referent Geflüchtete und zugewanderte Menschen und ergänzt: „Die meisten Flüchtlinge haben ein Smartphone, also erreichen wir sie über eine App am schnellsten.“ Der Führerscheinerwerb soll ebenfalls erleichtern werden. Das kann laut Waschke die Türen für eine neue Arbeitsstelle öffnen.