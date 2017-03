Die Reform des deutschen Insolvenzrechts vor fünf Jahren hat zwar ihre wesentlichen Ziele erreicht. Die neu geschaffenen Rettungsinstrumente für Krisenunternehmen werden aber selten genutzt. Das geht aus einer aktuellen Studie der Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG) hervor, die der WirtschaftsWoche exklusiv vorliegt. "Insolvenzverfahren sind berechenbarer, der Einfluss der Gläubiger wurde gestärkt, die Eigenverwaltung hat deutlich an Bedeutung zugenommen", bilanzieren die Studienautoren um BCG-Experten Rüdiger Wolf.

Am 1. März 2012 trat in Deutschland das „Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen“, kurz ESUG, in Kraft, das Krisenunternehmen mehr Spielraum bei der Neuaufstellung geben sollte. Als neue Insolvenzvarianten kamen Eigenverwaltungsverfahren hinzu, bei denen die bisherigen Eigentümer mehr Einfluss auf die Sanierung haben als in regulären Insolvenzverfahren.