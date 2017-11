WirtschaftsWoche: Herr Theopold, Sie haben zum vierten Mal für die WirtschaftsWoche Deutschlands innovativste Mittelständler gekürt. Was zeichnet die Gewinner aus?

Sebastian Theopold: Innovation fängt oben an. Bei den Siegern stehen mutige, rastlose Chefs an der Spitze. Menschen wie Frank Richter, der Chef des Badmöbel-Herstellers Duravit aus dem Schwarzwald, der eine Toiletten-App entwickelt hat, die auf Wunsch den Urin des Benutzers analysiert. Oder Günther Mull vom Hamburger Unternehmen Dermalog, ein Spezialist für die Erkennung von Fingerabdrücken. Die haben, als immer mehr Flüchtlinge ins Land kamen, blitzschnell einen Scanner zur Registrierung von Flüchtlingen entwickelt. Und das sind nur einige Beispiele. Sie finden Start-up-Mentalität nicht nur in den Accelerator-Büros in Berlin, sondern auch bei Mittelständlern in der Provinz.