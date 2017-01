Klare Regeln

Für den Nachwuchs gibt es eigene Treffen: Bei den Zusammenkünften im Zwei-Jahres-Rhythmus lernen die Junioren ihre Rolle als Gesellschafter kennen, beschäftigen sich mit Strategiefragen und Innovationen. Das Programm Freudenberg Inside vermittelt Praktika im Unternehmen. Wer dauerhaft im Unternehmen arbeiten will, muss sich jedoch zuvor extern beweisen. „Familienmitglieder müssen erst in anderen Unternehmen Karriere machen und sich dann für die erste oder zweite Führungsebene bewerben“, sagt Wentzler.

Um die Gesellschafter auch abseits des persönlichen Austauschs zu informieren, schreibt Wentzler Briefe, organisiert Telefonkonferenzen, verschickt Newsletter. Eigens für die Familie betreibt der Konzern zudem ein Onlineportal. Es gibt sogar eine eigene Zeitung, die halbjährlich erscheint und von Familienmitgliedern für die Familie herausgegeben wird.

Umfassende Informationen sind eine gute Grundlage für den konstruktiven Umgang mit Konflikten. Meinungsverschiedenheiten seien kein Tabu. Freudenberg pflege „eine offene Diskussionskultur“, sagt Wentzler, im Zweifel müsse die Familie „mehrheitlich zu einem Ergebnis“ kommen. Den Rahmen gibt der Gesellschaftervertrag vor, er regelt den Erhalt des Unternehmens als Familienunternehmen und wurde gerade erst bis 2045 verlängert. Einen teilweisen Börsengang schließt die Familie aber nicht aus, zuletzt prüfte Freudenberg die Option für den Schwingungstechnikkonzern Vibracoustic. Der Konzern als Ganzes soll aber in Familienhand bleiben.

Geld ist in vielen Familien ein Streitthema. Um das in den Griff zu bekommen, gilt bei Freudenberg die klare Regel, dass jedes Familienmitglied von seinem Beruf leben und nicht auf die Dividende des Unternehmens angewiesen sein soll. Nur wenige Gesellschafter halten mehr als ein Prozent der Anteile, zwei Prozent sind in einer Stiftung gebündelt. 2015 schüttete der Konzern vor Steuern insgesamt 132 Millionen Euro aus. „Wir verfolgen eine Politik einer moderat wachsenden Dividende“, sagt Konzernchef Sohi. Die genaue Höhe der Ausschüttung bespricht er mit dem Gesellschafterausschuss. 2016 könnte sie leicht steigen, das Jahr ist gut gelaufen. Wie viel Geld letztlich fließt, hängt aber vor allem von der Strategie ab. Stehen Zukäufe oder größere Investitionen an, geht das Wohl des Unternehmens vor. „Der größte Teil der Gewinne verbleibt dort“, sagt Sohi.

Schließlich lebt Freudenberg von Innovationen. „Unser Ziel ist es, eines der innovativsten und am breitesten diversifizierten Technologieunternehmen und dabei langfristig orientiert zu sein. Das schließt die Möglichkeit ein, neue Geschäftsfelder zu entwickeln“, sagt Wentzler. Das ist dem Konzern schon oft gelungen, und das selbst in Krisenjahren. Als die Nazis Lederimporte für die Gerberei erschwerten, gründete das Unternehmen ein Labor, das nach Ersatzstoffen suchen sollte. Die Forscher entwickelten den Kunststoff Perbunan – und erfanden so die Gummidichtung. Auch heute entwickelt der Konzern fortschrittliche Lösungen. Die Dichtung Levitex baut ein Luftkissen auf, das den Motorraum im Auto praktisch reibungsfrei abdichtet und so Kohlendioxid spart. In Details des Tagesgeschäfts mischen sich die Familienmitglieder kaum ein. Wentzlers Bruder Hanno ist momentan der Einzige in der Sippe, der mit Freudenberg Chemical Specialities eine der Geschäftsgruppen leitet. Konzernchef Sohi hat operativ weitgehend freie Hand. „Da mischt sich die Familie nicht ein, null“, sagt der Maschinenbau-Ingenieur und formt einen Kreis aus Daumen und Zeigefinger. Aber: Einfluss der Familie würde über den Gesellschafterausschuss ausgeübt.

Die innovativsten deutschen Mittelständler Platz 15 Lamilux

Hauptsitz : Rehau (BY)

Produkt : Lichttechnologie

Umsatz : 187 Mio Euro

Innovationsscore : 169

Platz 14 Windmöller Holding

Hauptsitz : Augustdorf (NRW)

Produkt : Bodenbeläge

Umsatz : 120 Mio Euro

Innovationsscore : 170

Platz 13 Maja-Maschinenfabrik

Hauptsitz : Kehl (BW)

Produkt : Lebensmittelverarbeitung

Umsatz : 23 Mio Euro

Innovationsscore : 171

Platz 12 Mekra Lang

Hauptsitz : Ergersheim (BY)

Produkt : Spiegel für Nutzfahrzeuge

Umsatz : 260 Mio Euro

Innovationsscore : 172

Platz 11 Brandt Zwieback

Hauptsitz : Hagen (NRW)

Produkt : Zwieback

Umsatz : 189 Mio Euro

Innovationsscore : 175

Platz 10 Edelmann

Hauptsitz : Heidenheim (BW)

Produkt : Verpackungslösungen

Umsatz : 235 Mio Euro

Innovationsscore : 177

Platz 9 Insiders Technologies

Hauptsitz : Kaiserslautern (RP)

Produkt : Software

Umsatz : 18 Mio Euro

Innovationsscore : 178

Platz 8 Arburg

Hauptsitz : Loßburg (BW)

Produkt : Spritzgießmaschinen

Umsatz : 548 Mio Euro

Innovationsscore : 181

Platz 6 Fischerwerke

Hauptsitz : Waldachtal (BW)

Produkt : Befestigungssysteme

Umsatz : 625 Mio Euro

Innovationsscore : 185

Platz 7 Aquatherm

Hauptsitz : Attendorn (NRW)

Produkt : Rohrleitungssysteme

Umsatz : 91 Mio Euro

Innovationsscore : 182

Platz 5 C. Josef Lamy

Hauptsitz : Heidelberg (BW)

Produkt : Schreibgeräte

Umsatz : 71 Mio Euro

Innovationsscore : 186

Platz 4 Leica Camera

Hauptsitz : Wetzlar (HE)

Produkt : Kameras

Umsatz : 276 Mio Euro

Innovationsscore : 189

Platz 3 Gebr. Kemper

Hauptsitz : Olpe (NRW)

Produkt : Gebäudetechnik

Umsatz : 270 Mio Euro

Innovationsscore : 190

Platz 2 Bahlsen

Hauptsitz: Hannover (NI)

Produkt : Süßgebäck

Umsatz: 515 Mio. Euro

Innovationsscore : 194

Platz 1 Rimowa

Hauptsitz: Köln (NRW)

Produkt: Koffer

Umsatz: 273 Mio. Euro

Innovationsscore: 197

Ranking: Die Krönung der Champions Wer zu Deutschlands innovativsten Mittelständlern gehören will, muss ein mehrstufiges Auswahlverfahren durchlaufen. Die Münchner Unternehmensberatung Munich Strategy Group (MSG) wertete im Auftrag der WirtschaftsWoche zunächst die Daten von 3500 deutschen Unternehmen aus, die zwischen zehn Millionen und einer Milliarde Euro Umsatz erwirtschaften: Sie analysierten Jahresabschlüsse und Präsentationen, sprachen mit Kunden, Branchenexperten, Geschäftsführern, Inhabern und Beiräten. Danach nahm MSG 400 Unternehmen in die engere Wahl. Für jedes einzelne errechneten die Berater einen eigenen Innovationsscore. „Dabei achten wir darauf, dass sich das Unternehmen durch ständige Neuerungen auszeichnet, von Wettbewerbern als innovativ angesehen wird und eine ideenfördernde Kultur etabliert hat“, erklärt MSG-Gründer und Studienleiter Sebastian Theopold die Kriterien. Zudem flossen auch wirtschaftliche Indikatoren wie Umsatzwachstum und Ertragskraft in die Bewertung ein. Theopolds Fazit: „Wer innovativ ist, wächst auch schneller und erzielt nachhaltigere Erträge.“ Die MSG-Berater analysierten bereits um dritten Mal für die WirtschaftsWoche die Innovationskraft deutscher Mittelständler (Heft 15/2014 und Heft 42/2015). Während beim ersten Ranking noch Maschinenbauer dominierten, sind nun mehr Konsumgüterhersteller unter den Siegern. Die meisten innovativen Unternehmen kommen aus Baden-Württemberg. Den ersten Platz belegt der Kölner Kofferhersteller Rimowa. Rang zwei nimmt der Keksbäcker Bahlsen ein. „Die beiden Vertreter der ,Old Economy’ sind Vorreiter bei der Digitalisierung“, sagt Studienleiter Theopold.

Trotzdem ist der Austausch wichtig. Sohi und Wentzler kommunizieren per SMS, am Telefon, per Mail oder persönlich. Einmal im Monat treffen sich beide zum Jour fixe. „Herr Wentzler hat eine wesentliche Rolle bei der Weiterentwicklung des Unternehmens“, sagt Sohi. Vorschriften mache er ihm jedoch keine, es gebe keine Person, die das letzte Wort habe, Einigkeit käme durch Diskussionen zustande. Und das sei auch gut so. Schließlich gehe es nicht um Macht, sondern um „die gute Entscheidung und das Ergebnis“. Und von dem profitieren letztlich alle.