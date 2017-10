HeroldsbergMehr als 160 Jahre schon besteht das Familienunternehmen Schwan-Stabilo. Doch zurück mag Sebastian Schwanhäußer, der die Gruppe in fünfter Generation führt, gar nicht lange blicken. „Wir müssen uns immer fragen: Was sind die langfristigen Megatrends, und welche Antworten haben wir darauf?“ Und die reichen von zertifizierter Schweizer Bergschaf-Wolle bei der Outdoor-Tochter Ortovox über den Einsatz von Augmented Reality in der Kosmetik-Produktion bis zu neuen Stiften von Stabilo, die ergotherapeutisch eingesetzt werden können.

Im vergangenen Geschäftsjahr, das am 30. Juni endete, zahlte sich der Kurs aus. Der Umsatz in der Gruppe nochmal leicht vom 707 auf 713 Millionen Euro. Allerdings schwächte sich das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr deutlich ab. Hauptgrund dafür ist das Ausklingen des Ausmal-Booms.