Es war ein Satz, der es in sich hatte. „Wir würden super gerne weitermachen, aber es wäre im Hinblick auf das mögliche Wachstum unvernünftig.“ Mit diesen Worten hat Freya Oehle im Mai 2017 das Aus für Spottster verkündet. Vier Jahre zuvor hatte Oehle zusammen mit Tobias Kempkensteffen das Start-up gegründet, über dessen Plattform die Nutzer die Preise in mehr als 5.500 Online-Shops vergleichen konnten.

„Wir haben uns ehrlich die Frage gestellt, ob es das ist, wie wir arbeiten möchten und in welchem Tempo wir arbeiten wollen“, sagt die 28-Jährige jetzt mit einigen Monaten Abstand bei ihrem Auftritt beim Gipfeltreffen der Weltmarktführer in Schwäbisch Hall.

Die Grundlage der Entscheidung: Spottster war profitabel, wuchs aber nur noch langsam. Deshalb hatten Oehle und Mitgründer Kempkensteffen das eigene, noch junge Geschäftsmodell in Frage gestellt. Statt passiv die Preise zu beobachten und auf einen Nachlass zu warten, wollten die Gründer die Rabattaktionen selbst herbeiführen. Die Idee: Sucht ein Spottster-Nutzer ein bestimmtes Produkt, bekommt er von den Shops ein individuelles Angebot ausgespielt. Die Shops steigern ihren Umsatz, Spottster Nutzerzahl und Provision.

Doch in den Verhandlungen mit den möglichen Kooperationspartnern wird schnell klar: Das dauert – und Spottster hat das Tempo nicht selbst in der Hand. Den passenden Ansprechpartner in Großkonzernen zu finden, dauert Monate. Eine Rabattaktion in der Vertriebsabteilung durchzusetzen nochmals genauso lange. Die Nachfrage nach dem Produkt kann da schon längst wieder gesunken sein.

„Wir hätten drei Jahre die Zähne zusammenbeißen müssen“, sagt Oehle. Deshalb fiel die Entscheidung, den Betrieb einzustellen. „Wir haben an unsere Investoren kommuniziert, dass wir in den kommenden Jahren wohl nicht die Erträge erwirtschaften können, die sie von uns erwartet haben. Deshalb haben wir das Unternehmen aufgelöst, solange sie noch etwas für ihr Investment bekommen haben.“ Eine Entscheidung, die die Investoren am Ende mittrugen.