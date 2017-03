KölnWer seine eigene Firma mühsam aufgebaut und am Markt etabliert hat, hängt mit Herzblut an seinem Lebenswerk. Doch irgendwann heißt es Abschied nehmen, denn der deutsche Mittelstand steht derzeit vor einem Generationswechsel. Wer die Nachfolge nicht genau regelt, setzt das Unternehmen aufs Spiel. Doch welche Rolle spielt bei der Firmenübergabe die Tatsache, dass die Zeit der frauenfreien Chefetagen vorbei ist?

Damit hat sich das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn in einer Studie beschäftigt. So wird inzwischen jeder fünfte Betrieb mit mindestens einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten mehrheitlich von Frauen geführt. Allerdings sind diese meist kleiner als die Unternehmen von Männern und häufiger im Dienstleistungssektor angesiedelt.