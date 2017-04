Düsseldorf„Wir haben noch einige Plätze in unserem Portfolio zu vergeben“, sagte Vorstandschef Stephan Gemkow am Montag bei der Bilanzpressekonferenz des Familienkonzerns Haniel in Duisburg. Es geben immer wieder Gespräche, doch die Anforderungen an mögliche Übernahmezielen – Nachhaltigkeit, Langfristigkeit und Diversifikation – seien nicht verhandelbar. Dabei schaue Haniel sowohl nach reifen Geschäftsmodellen als auch nach jüngeren Unternehmen und sei nicht auf Branchen festgelegt.

Für Übernahmen steht dem Haniel-Chef mehr als eine Milliarde Euro zur Verfügung. Doch Gemkow weist es nach wie vor von sich, dass von ihm aus den Aufsichtsrat größere Übernahmen erwartet würden. Im Gegenteil, sagte er dem Handelsblatt: „Auch Unternehmen, die 100 Millionen Euro umsetzen oder weniger, sind möglich.“ Es gehe vor allem darum, das Portfolio weiter zu diversifizieren.