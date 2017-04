Das Problem: Die Ausgaben fallen sofort an. „Bis man Erträge sieht, können auch Jahre ins Land gehen“, sagt Engels. Das mache die Kosten-Nutzen-Rechnung und eine gezielte positive Prognose schwierig. „Der Kostenaspekt ist so gravierend, weil Digitalisierung ganzheitlich gedacht werden muss“, erklärt die IW-Ökonomin. „Eine punktuelle Digitalisierung funktioniert nicht. Es muss die gesamte Wertschöpfungskette digitalisiert werden und das bläht natürlich den Kostenapparat auf.“

Während zum einen viele Mitarbeiter erst in Digitalisierungs-Technologien weitergebildet werden müssen, steigt zudem auch der Bedarf an IT-Spezialisten. „Solche Leute sind vielfach teurer und der Mittelstand ist dann häufig auch kein interessantes Arbeitsfeld für sie“, schätzt Engels. „Als Datenanalyst ist mein Wunscharbeitgeber häufig eher Microsoft oder Google als etwa ein kleinerer Stahlproduzent.“

So kommen beispielsweise teure Schulungsmaßnahmen auf die Unternehmen zu. „Der Mangel an technisch versiertem Personal stellt eine zentrale Hürde für den digitalen Fortschritt im Mittelstand dar“, heißt es in der IW-Studie. „Eine solche Technologie braucht geschulte Anwender – und da müssen auch die Mitarbeiter mitgenommen werden“, so Engels.

Fehlende Standards

Bei der Gestaltung einheitlicher digitaler Standards, stehe Deutschland noch ganz am Anfang, hielt 2016 der Digitalverband Bitkom fest. Auch im DIHK-Barometer beklagt rund jedes dritte Unternehmen die fehlenden Standards für die Digitalisierung. „Es bedarf einer gemeinsamen Sprache, in der die digitalisierten Maschinen und Systeme miteinander sprechen und es gibt derzeit noch viel zu wenige zugängliche Standards, in denen diese Kommunikation stattfindet“, sagt Engels.

Ebenso stoßen viele Unternehmen auf die Schwierigkeit, analog-digitale Schnittstellen zu überwinden. Nicht jede Maschine lässt sich „mal eben“ koppeln – und manche vielleicht sogar gar nicht. „Die Vernetzung über den gesamten Wertschöpfungsprozess hinweg erfordert ein hohes Level an unmittelbarer IT-Sicherheit“, heißt es in der Studie. Datenverschlüsselung, regelmäßige Updates, stabile Firewalls und funktionierende Virenscanner etwa. Die zuverlässige Einführung dieser Standards bringt an sich häufig schon ein Problem mit sich, so die IW-Wissenschaftler: „Viele Mittelständler verfügen nicht über das notwendige Wissen und die Ressourcen, um zu identifizieren, wo Sicherheitsprobleme liegen und wie sie sich schützen können.“