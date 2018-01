WirtschaftsWoche: Herr Flacks, Sie haben als Investor Unternehmen mit 25 bis 500 Millionen Euro und aus der Bauwirtschaft im Visier und wollen diese befristet übernehmen. Was reizt Sie als amerikanischen Investor ausgerechnet an deutschen Mittelständlern?

Michael Flacks: Deutsche Mittelständler zeichnen sich durch Qualität, Know-how und hochentwickelte Technologien aus. Insbesondere das Management ist sehr gut strukturiert, was großes Potenzial bietet. Doch viele Gründer und Besitzer orientieren sich mit der Zeit um und entwickeln Interessen außerhalb ihrer Unternehmen. Über die Jahre haben sie ein gutes Fundament geschaffen, auf dem wir aufbauen können. Der strategische Fokus der Flacks Group liegt in Deutschland auf mittelständischen Unternehmen und Immobilien. Besonders interessant sind für uns Organisationen, die zum Verkauf stehen, aber keine große Nachfrage oder Interesse auf dem Markt erzielen.



Das ist viel Lob, von so viel Anerkennung kann der Mittelstand hierzulande - unberechtigterweise - sonst nur träumen. Was für Unternehmen passen in ihr Beuteschema?

Wir haben besonderes Interesse an mittelständischen Unternehmen aus klassischen und manchmal verkannten Industrien oder Nischen, wie beispielsweise Verpackung und Transport, oder auch Industriegütern wie Beschlagtechnik. Sie stehen für „Made in Germany“ par excellence.



So wie Dorma Beschlagtechnik - neuerdings Ogro -, die Türbeschläge aus Metall produzieren und die sie vergangenen Sommer gekauft haben. Oder das frühere Sägewerk Fürstenberg Holz, das jetzt Holzverpackungen produziert. Wonach wählen Sie Ihre Übernahmekandidaten aus?

Wir konzentrieren uns auf Unternehmen, die in Schwierigkeiten geraten sind, und die sich selbst nicht mehr helfen oder sich positiv entwickeln können. Die wollen wir repositionieren. Angeboten werden sie uns von Beratern aus dem Geschäfts- und Finanzwesen, die uns einen guten Einblick in die wirtschaftlichen Hintergründe geben. In der Vergangenheit haben wir durchschnittlich ein Unternehmen im Jahr akquiriert. 2017 waren es mit Dorma und Fürstenberg Holz sogar zwei. Das wollen wir in diesem Jahr wiederholen. Wir sind gerade in Akquisegesprächen und hoffen, in den kommenden Wochen noch ein Unternehmen mit 300 Millionen Euro Jahresumsatz für unser Portfolio dazukaufen zu können.