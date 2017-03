HamburgDie Nachfrage an Gabelstaplern von Jungheinrich boomt. Nach Rekordwerten bei Umsatz, Auftragseingang und Gewinn im vergangenen Jahr setzt sich der Aufwärtstrend nach Ansicht von Vorstandschef Hans-Georg Frey fort. Er kündigte neue Bestmarken an. „Der gute Auftragseingang zum Ende des vergangenen Jahres setzt sich 2017 fort“, sagte er am Mittwoch in Hamburg. Frey rechne damit, dass der Weltmarkt für Flurförderzeuge weiter wachsen wird, wenn auch weniger dynamisch als im vergangenen Jahr.

Im vergangenen Jahr stiegen die Erlöse und der Auftragseingang des im MDax-notierten Unternehmens erstmals über drei Milliarden Euro. Der Umsatz legte um zwölf Prozent auf 3,08 Milliarden zu, die Bestellungen um 14,3 Prozent auf 3,22 Milliarden Euro. Die mehr als 15.000 Mitarbeiter produzierten im vorigen Jahr über 100.000 Fahrzeuge.