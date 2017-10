DüsseldorfWer Denklingen hört, denkt zunächst an nichts. In der Gemeinde, 80 Kilometer südwestlich von München, leben 2700 Einwohner. Umgeben von weißen Häusern, roten Ziegeldächern, einem barocken Kirchturm und der Hirschvogel Automotive Group. Der Automobilzulieferer im Bereich der Massivumformung und Zerspanung ist weltweit einer der größten und beschäftigt 4733 Mitarbeiter. Kein Einzelfall. Als Arbeitgeber sind die mittelständischen Unternehmen so bedeutend wie nie zuvor.

Die Studie zeigt auch, dass der Mittelstand mehr Teilzeitjobs geschaffen hat, auch das steigert die Beschäftigung. In den vergangenen zehn Jahren hat die Teilzeitbeschäftigung um 45 Prozent zugenommen. Gerechnet in Vollzeitjobs gab es im Mittelstand 2,7 Prozent mehr Stellen als im Jahr zuvor.

Auch Schüler schätzen die deutschen Mittelständler, meist in ländlichen Regionen. 90 Prozent der Auszubildenden erlernen ihren Beruf derzeit in einem kleinen oder mittleren Betrieb, so die Studie. So geht es auch der Hirschvogel Automotive Group. Im Bayrischen Ort Denklingen, dort, wo das Unternehmen seinen Sitz hat, steigt die Zahl Arbeitsplätze weiter. Im September 2016 haben im Hirschvogel-Ausbildungszentrum in Denklingen 42 neue Mitarbeiter ihre Ausbildung begonnen.