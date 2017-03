DüsseldorfNicht nur in der Start-up-Metropole Berlin, auch in der hessischen Provinz wachsen E-Commerce-Firmen heran: Lampenwelt ist nach eigenen Angaben Europas führender Leuchtenshop im Internet. Das wenig bekannte Unternehmen aus Schlitz im Vogelsbergkreis hat nun überraschend eine hohe Finanzierungsrunde mit der bekannten Londoner Wagniskapitalfirma 3i abgeschlossen. Satte 120 Millionen Euro investiert 3i in die junge Firma. Weitere 54 Millionen Euro gewährt 3i Lampenwelt als Darlehen.

Mit dem Geld will das Unternehmen seine Präsenz in Europa weiter ausbauen. 2016 machte Lampenwelt einen Umsatz von 61 Millionen Euro, 45 Prozent davon wurden im Ausland erwirtschaftet. Das Unternehmen mit 240 Beschäftigten exportiert in zwölf Länder. Künftig sollen neben Privatkunden auch verstärkt Geschäftskunden gewonnen werden.