DresdenZementierte Strukturen, starre Hierarchien, Arbeit nach Plan statt flexiblem Handeln, das sich an Kundenwünschen orientiert. Agilität soll solche Hemmnisse im Unternehmen beseitigen und den Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen. Firmenchefs wollen so den wirtschaftlichen Erfolg sichern. Auch Personalverantwortliche schätzen es, wenn Beschäftigte mehr Freiraum erhalten. Denn dies ist ein wichtiges Argument, um gute Kräfte anzulocken und zu binden.

In der Praxis helfen oft Berater, mehr Beweglichkeit zu erreichen. Ralf Strehlau, Präsident des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater, hat sich bereits in den 1990er-Jahren mit agilem Management auseinandergesetzt. Damals beschäftigte er sich bei KPMG als Unternehmensberater mit E-Commerce und Software-Entwicklung. Die IT-Branche diskutierte Methoden wie Scrum, Extreme Programming und Rapid Application Development. Entwickler wollten lästige Prozessvorgaben loswerden, um agiler zu arbeiten. „Nur, dass das damals noch nicht so genannt wurde“, erinnert sich Strehlau.