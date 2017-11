Das Kalkül der Mindener: Der britische Fußballclub hat mehr als 650 Millionen Anhänger weltweit und mehr als 130 Millionen Menschen folgen dem Verein über die sozialen Netzwerke. Die Spiele werden in 205 Länder übertragen. Durch die gemeinsame Präsenz mit Manchester United will Melitta international bekannter werden. Das Familienunternehmen mit rund 4200 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,45 Milliarden Euro erhofft sich dadurch nicht nur eine größere Bekanntheit in Großbritannien, Deutschland und Irland, für die die Partnerschaft gilt. In Asien folgen Manchester United ebenfalls viele Fans, auch dort könnte Melitta von der Kooperation profitieren.

In den Logen und Vip-Bereichen des Stadions Old Trafford von Manchester United werden mehr als 200 Kaffeeautomaten und -maschinen aufgestellt. Die liefern vor allem Cappuccino, Cafè Americano und Latte Macchiato, aber auch den bekannten Melitta-Filterkaffee. Sechs Tonnen Kaffeebohnen sowie Lkw-Ladungen Porzellan und Zubehör werden jedes Jahr nach Manchester geliefert. Zusätzlich wurde das Red Café von Melitta umgestaltet. In jedem Jahr besuchen rund eine halbe Millionen Menschen das altehrwürdige Stadion – zu den Heimspielen aber auch bei Kongressen und anderen Veranstaltungen.

Es sei eine „große Ehre“ für Melitta mit dem „erfolgreichsten Fußballclub der Welt zusammenarbeiten zu können“, sagt Volker Stühmeier, Mitglied der Unternehmensleitung von Melitta, der das Geschäft eingefädelt hat. Er führt gemeinsam mit den beiden Familienmitgliedern Stephan und Jero Bentz das Unternehmen. Stühmeier kam vor sechs Jahren als erster familienfremder Geschäftsführer in die Chefetage der Gruppe, im Unternehmen ist er bereits seit 22 Jahren. Er will mit dem Geschäft Melitta als „Spezialist für die professionelle Heißgetränkezubereitung in der Individual- und Systemgastronomie präsentieren“. Manchester-United-Geschäftsführer Richard Arnold lobt den neuen Partner: Manchester United sei stolz, mit der Traditionsfirma zusammenzuarbeiten.