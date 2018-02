Bernd Schöller (Name geändert) konnte es kaum glauben. Gerade erst hatte er beim Amtsgericht seine Unternehmensberatung und Beteiligungsgesellschaft als GmbH eintragen lassen, da lag die Rechnung des Handelsregisters nur einen Tag später im Briefkasten. Umso besser, dachte der Unternehmer aus Ettlingen. Er hatte es eilig: „Ich brauchte ein neues Auto, doch ohne Handelsregisterauszug kann man kein Firmenfahrzeug kaufen.“ Sein Aktenzeichen auf dem Brief des „HDR Handelsdatenregisters“ stimmte, die fällige Summe von 539,07 Euro erschien ihm schlüssig. Er bezahlte – und bekam wenige Tage später noch eine Rechnung, diesmal vom echten Handelsregister. Schöller war einem Schwindel aufgesessen, einer sogenannten Formularfalle.

Deutschland auf dem letzten Platz



Schöller gibt zu, dass er Lehrgeld gezahlt hat. Doch es ärgert ihn, dass er die Rechnung für den Registereintrag nicht direkt beim Amtsgericht zahlen konnte. „Das öffnet solchen Verbrechern erst Tür und Tor“, sagt er. Tatsächlich: „Das Maß an Bürokratie während einer Gründung ist überwältigend“, sagt Justus Lenz, politischer Referent beim Verband Die Familienunternehmer. Helfen würde ein digitalisierter Gründungsprozess in einem Rutsch, „mit einem Ansprechpartner und einer zentralen E-Mail-Adresse für alle nötigen Schritte“, sagt Lenz. Auf diese Weise würden Unternehmer wie Schöller sofort misstrauisch, wenn ihnen plötzlich ein anderer Absender schreibt.

Tatsächlich hat die EU in ihrer Dienstleistungsrichtlinie schon vor mehr als zehn Jahren festgelegt, dass die Mitgliedstaaten bei Gründungen im Dienstleistungssektor „Einheitliche Ansprechpartner“ (EA) bestimmen sollen. Diese sollen für die Gründung aus einer Hand sorgen, einen sogenannten „one-stop-shop“. Der EA, der national, auf Länderebene oder auch kommunal organisiert sein kann, ist dabei die digitale Schaltstelle und koordiniert zwischen Gründer und Behörden. Deutschland hinkt allerdings gewaltig hinterher: In einer Evaluation von 31 europäischen EA-Systemen belegt die Bundesrepublik den letzten Platz.

Schuld sei vor allem der „allgemeine Rückstand im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung“ und die „geringe bundesländerübergreifende Koordination“, schreiben Wissenschaftler des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn in einer Studie. Sie plädieren für einheitliche Lösungen, wie es sie in Österreich, in Dänemark oder im Vorreiterland Estland gibt. Davon würden nicht nur Gründer, sondern auch mittelständische Unternehmer profitieren. In Dänemark etwa gibt es die E-Box, einen digitalen Briefkasten, den alle Dänen besitzen. Darüber läuft nicht nur der Austausch mit sämtlichen Behörden, wichtige Dokumente können auch gleich digital unterschrieben werden.