„Wir haben wie angekündigt, in kurzer Zeit die Holding-Geschäftsführung sowie den Beirat mit hochqualifizierten und erfahrenen Persönlichkeiten der deutschen Wirtschaft und internationalen Wirtschaft besetzen können“, sagte Robert Tönnies (39). Mit rund 12 500 Mitarbeitern setzte Tönnies im vergangenen Jahr 6,35 Milliarden Euro Umsatz um.

Der über Jahre hinweg erbittert geführte Kampf um die Macht beim Fleischkonzern Tönnies aus Rheda-Wiedenbrück wurde im April überraschend beigelegt. Seinerzeit kündigten die beteiligten Parteien - Tönnies-Chef und Mitinhaber Clemens Tönnies und sein Neffe und Mitgesellschafter Robert Tönnies – an, die Holding-Geschäftsführung und den Beirat neu zu besetzten. Der Ankündigung ließen die Beteiligten heute Taten folgen.

Neu geschaffen wurde zudem ein Beirat, der die Geschäftsführung beraten und bei Pattsituationen entscheiden soll. Beiratschef ist Reinhold Festge, Gesellschafter des Maschinenherstellers Haver & Boecker. Neben ihm gehören Ex-Jungheinrich-Vorstand Helmut Limberg, der frühere Siemens -Vorstand Siegfried Russwurm sowie Clemens Tönnies, Robert Tönnies, Daniel Nottbrock und der Wirtschaftsprüfer Jens-Uwe Göcke dem siebenköpfigen Gremium an.

Zu Beginn des kommenden Jahres wird zudem Clemens Tönnies' Sohn Maximilian (27) in das Unternehmen eintreten. Maximilian Tönnies war bisher für den Wursthersteller Zur Mühlen (Böklunder, Könecke, Gutfried) tätig. Die Zur-Mühlen-Gruppe mit rund 800 Millionen Euro Umsatz wird zum Jahreswechsel in den Konzern integriert. Die Europäische Kommission hat den Zusammenschluss von Tönnies und Zur Mühlen nach Unternehmensangaben freigegeben. Max wird dann als Gesellschafter in die Tönnies Holding eintreten. Dort wird er eine seine Rolle als Manager im operativen Geschäft bei Zur Mühlen weiter fortführen.