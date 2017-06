FrankfurtDer weltgrößte Prothesen-Hersteller Otto Bock nimmt den schwedischen Finanzinvestor EQT als Minderheitsaktionär an Bord. EQT werde 20 Prozent an der Otto Bock HealthCare GmbH übernehmen, dem Kerngeschäft des Familienunternehmens aus dem niedersächsischen Duderstadt, wie Otto Bock und EQT am Samstag mitteilten. Das 1919 gegründete Unternehmen wird dabei mit 3,15 Milliarden Euro bewertet, wie der bisherige Alleineigentümer Hans Georg Näder erklärte. Damit dürfte der Kaufpreis für EQT bei mehr als 600 Millionen Euro liegen.

Die Börsenpläne, die er mit der Suche nach einem Investor verknüpft hatte, werden dagegen auf die lange Bank geschoben. „An einem möglichen Börsengang halten wir weiter fest“, sagte Näder. „Allerdings wird ein solcher Schritt durch den Einstieg von EQT eher später als früher erfolgen.“ Finanzinvestoren halten in der Regel drei bis fünf Jahre an ihren Beteiligungen fest, ein Börsengang ist für sie eine Möglichkeit zum Ausstieg. Otto Bock HealthCare habe 2016 mit Arm- und Beinprothesen, Rollstühlen und anderen Mobilitätshilfen 884,5 Millionen Euro umgesetzt und sei hochprofitabel, hieß es in der Mitteilung.