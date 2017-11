Gibt es Hersteller, die an einer Kooperation mit RLG Interesse signalisiert haben?

Ja, beispielsweise denken Hersteller wie HP im Bereich IT und auch Bosch Siemens Hausgeräte bei Haushaltsgeräten über entsprechende Modelle nach. Limitierender Faktor ist bislang die bestehende Unsicherheit in der Kalkulation von Aufwänden und Erlösen und auch der fehlende Mut von Herstellern ihr Geschäftsmodell grundsätzlich zu.